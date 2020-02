Allarme Coronavirus: il Filadelfia resterà chiuso tutta la settimana - Toro.it

Il pericolo del diffondersi del Coronavirus costringerà il Torino ad allenarsi per tutta la settimana al Filadelfia a porte chiuse

Le porte del Filadelfia tornano a chiudersi ma questa volta non per scelta dell’allenatore o della società: l’allarme Coronavirus, che ha portato anche al rinvio di Torino-Parma, costringerà la squadra di Moreno Longo ad allenarsi per tutta la prossima settimana a porte chiuse. A proposito di norme adottate per cercare di limitare la diffusione del virus, in Piemonte sono state inoltre chiuse tutte le scuole e le università per tutta la settimana.