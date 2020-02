Torino, al Filadelfia Moreno Longo ha fatto svolgere un allenamento dal momento che la partita in programma è stata rinviata a data da destinarsi

Il Torino, in seguito allo stop arrivato nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio, della partita prevista per le ore 15 contro il Parma al Grande Torino, ha organizzato con il tecnico Moreno Longo una seduta di allenamento allo stadio Filadelfia. I granata hanno disputato una partita a ranghi misti. La squadra tornerà ad allenarsi al Filadelfia domani mattina a porte chiuse. L’allenatore granata non ha quindi disposto la giornata libera alla squadra e ha subito ripreso a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli di Rino Gattuso pervisto per sabato 29 febbraio alle 20:45 allo Stadio San Paolo.