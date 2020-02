Torino, l'allenamento al Filadelfia: rientra Aina, ancora out Millico - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Seduta tra palestra e lavoro tecnico-tattico per Belotti e compagni. Ancora fermo Millico

Il Torino di Moreno Longo si è ritrovato questa mattina sul campo del Filadelfia per proseguire i lavori in vista della sfida di domenica prossima contro il Parma. Prima parte di seduta in palestra per Belotti e compagni che si sono poi spostati sul rettangolo verde per proseguire con le esercitazioni tecnico-tattiche prima di chiudere la seduta di allenamento con una partitella a campo ridotto. Il tecnico granata ha potuto lavorare con quasi tutti gli effettivi a disposizione, incluso Aina rientrato in gruppo, rinunciando al solo Millico. Il giovane attaccante, infatti, è ancora alle prese con i dolori alla schiena. Il Toro di Longo si ritroverà al Filadelfia nella giornata di domani: in programma una seduta di allenamento mattutina.