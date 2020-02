LIVE Filadelfia / Porte aperte, 300 tifosi presenti - Toro.it

Secondo allenamento dopo la sconfitta di San Siro: porte aperte per la seduta del Torino allo stadio Filadelfia in vista della gara col Parma

Porte aperte ieri, porte aperte anche oggi al Filadelfia per la seduta pomeridiana di oggi. Dopo il ko contro il Milan di lunedì sera, il Toro di Longo lavora in vista della gara casalinga contro il Parma. In campionato cinque ko di fila per i granata, sei se si considera la sfida ci Coppa Italia sempre contro i rossoneri. Un trend da invertire perché la zona retrocessione dista soli cinque punti, considerato il rendimento del Genoa nell’ultimo periodo.

L’allenamento del Torino in diretta dal Filadelfia

Ore 16.23 Dopo una ventina di minuti finisce il primo tempo della partitella. Veloce cambio di campo e la partita riprende.

Ore 16.20 Le due squadre nella partitella con il 3-5-2: da una parte la coppia d’attacco è quella composta da Belotti e Edera, dall’altra è formata da Verdi e Zaza.

Ore 16.10 Subito in gol Daniele Baselli nella partitella, poi anche Lukic trova la rete. Non si allenano con i compagni Ola Aina e Vincenzo Millico, che ieri si erano dovuti fermare a causa di due infortuni.

Ore 16.05 In corso ora una partitella a campo ridotto sul campo principale dopo una prima fase di riscaldamento sul secondario. Sugli spalti circa 300 tifosi presenti a seguire la squadra di Longo allenarsi.

Ore 16.00 Gli attaccanti provano i tiri sul campo secondario

Ore 15.50 I cancelli sono aperti al Filadelfia: fra poco avrà inizio la seduta pomeridiana di oggi. Ci sono già tanti tifosi presenti all’interno del Cortile, pronti per seguire l’allenamento.