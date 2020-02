Il Toro ha ripreso gli allenamenti. Verdi è tornato in gruppo ma si sono fermati Millico per lombalgia e Ola Aina per un affaticamento

Brutte notizie per Moreno Longo. Dopo la sconfitta col Milan, il Toro ha subito ripreso gli allenamenti al Filadelfia. Se Verdi, assente nella sfida contro i rossoneri per aver contratto l’influenza, è tornato ad allenarsi con i compagni, così non i può dire di altri due membri dell’organico granata. Sia Millico che Ola Aina hanno infatti interrotto le sedute di lavoro per problemi differenti. Il numero 22 della formazione granata ha infatti riscontrato una frma di lombalgia, che gli ha impedito di andare oltre il riscaldamento. Il nigeriano ha invece proseguito più a lungo del compagno, ma comunque non portando a termine l’allenamento a causa di un affaticamento ai retti addominali. Da valutare i tempi di recupero di entrambi