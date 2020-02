LIVE Filadelfia: iniziato l'allenamento del Torino - Toro.it

Seduta a porte aperte per il Torino di Longo: al FIladelfia una decina di tifosi a seguire l’allenamento dei granata

Porte aperte al Filadelfia, questa mattina, per la seduta di allenamento del Toro di Longo che, dopo il Ko contro il Milan, torna immediatamente a lavoro sul campo del centro sportivo granata. Diradata la nebbia mattutina, a Torino è tornato a fare capolino anche il sole ma, sfortunatamente, soltanto a livello di meteo: in casa Toro continua ad essere buio pesto e Belotti e compagni hanno l’obbligo di lavorare sodo per cercare di raddrizzare almeno la parte finale di questa stagione da incubo. Per questo la formazione di Longo è tornata immediatamente a lavoro in vista della prossima sfida che la vedrà impegnata contro il Parma.

L’allenamento al Filadelfia

Ore 11.15 Primi esercizi con il pallone per Belotti e compagn. Longo sta facendo svolgere dei torelli e alcuni scambi ai suoi giocatori.

Ore 11.00 Cancelli aperti al Filadelfia: la squadra ha iniziato la seduta sul campo secondario dove sta svolgendo i primi esercizi di riscaldamento. Presenti una ventina di tifosi.