Toro, l’allenamento di oggi: differenziato per Millico

Il Toro è tornato ad allenarsi al Filadelfia in preparazione alla prossima sfida di campionato. Millico si è allenato a parte

In attesa di capire le disposizioni della Lega Serie A, riunitasi per fare il punto della situaizone e decidere le sorti dei prossimi match, il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia, a porte chiuse in base a quanto imposto dalla Regione Piemonte. Longo ha cominciato la preparazione per la sfida con il Napoli, in programma per sabato 29 febbraio alle ore 20.45 al San Paolo, facendo suddividendo l’allenamento in più fasi. Dopo una sessione di lavoro svoltasi in palestra, ha fatto concentrare i suoi giocatori sulla parte atletica, per poi disputare come di consueto la partitella a campo ridotto. L’unico ad allenarsi a parte è stato Millico, che ha svolto del lavoro differenziato. Anche per domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.