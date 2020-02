Rincon, che botta in allenamento! "La sofferenza fa capire che abbiamo fatto bene" - Toro.it

Tomas Rincon su Instagram mostra una foto del taglio alla gamba rimediato questa mattina durante l’allenamento al Filadelfia

Intensità: è questa una delle parole chiavi di Moreno Longo per risollevare il Torino. E per avere una buona intensità in partita, è necessario che anche in allenamento si lavori al massimo: questo è quello che sta avvenendo al Filadelfia, come dimostra il taglio sulla gamba riportato da Tomas Rincon questa mattina. Nulla di grave, anzi, come lo stesso centrocampista ha evidenziato postando su Instagram una foto della gamba ferita, è il segnale che il lavoro al Fila procede nel migliore dei modi. “Quando la sofferenza nella vita e nel lavoro fa parte del tuo processo, iniziamo a capire che abbiamo fatto bene” ha scritto il mediano venezuelano come commento alla foto.

Ecco la foto postata nelle proprie storie di Instagram da Tomas Rincon: