Torino, l'allenamento di oggi martedì 25 febbraio 2020

L’allenamento dioggi al Filadelfia, in vista della trasferta di Napoli in programma per sabato 29 febbraio: Millico ancora a parte

Anche oggi il Toro è sceso sui campi dello stadio Filadelfia per proseguire la preparazione in vista del Napoli, sfida in programma per sabato 29 febbraio alle ore 20.45 al San Paolo. Ancora porte chiuse per Longo ed i suoi, impossibilitati a far assistere il pubblico dalle disposizioni emesse dalla Regione in seguito all’emergenza dettata dal coronavirus. La squadra si è concentrata sulla parte tecnico-tattica, per poi chiudere l’allenamento con la solita partitella a ranghi misti. Anche oggi, Vincenzo Millico ha lavorato a parte, concentrandosi sulla parte atletica. Per domani è prevista nuovamente una seduta mattutina al Filadelfia.