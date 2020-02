Toro, l'allenamento al Fila: out Berenguer - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Longo prosegue con la preparazione della sfida contro il Napoli: stop per Berenguer colpito da lombalgia

Il Torino si è ritrovato questa mattina al Filadelfia per una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli, in programma al San Paolo con fischio di inizio alle 20:45. Longo ha fatto lavorare i suoi prima sulla parte atletica per poi concentrarsi sul lato tecnico con esercitazioni tecnico-tattiche proprio in vista del match contro i partenopei. Il tecnico granata ha potuto lavorare con quasi tutti gli effettivi a disposizione: a parte soltanto Millico che ha proseguito nella parte atletica mentre Berenguer si è dovuto fermare per un attacco di lombalgia acuta.