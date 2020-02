Berenguer e Millico si allenano ancora a parte: Napoli a rischio - Toro.it

Berenguer non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, Millico ha invece lavorato sulla parte atletica: a disposizione di Longo tutti gli altri giocatori

Alejandro Berenguer e Vincenzo Millico molto difficilmente faranno parte dei convocati di Moreno Longo per la partita di sabato sera contro il Napoli. Lo spagnolo questa mattina non si è allenato a causa dei dolori alla schiena dovuti alla lombalgia che lo ha colpito, l’ex Primavera (reduce sempre da una lombalgia) ha invece lavorato sulla parte atletica. Sono invece a disposizione dell’allenatore granata tutti gli altri calciatori del Torino, che questa mattina hanno potuto lavorare al Filadelfia sulla tattica in vista della delicata partita del San Paolo.