Toro, il programma di oggi: porte aperte al Filadelfia

Dopo a sconfitta con il Napoli, il Torino torna ad allenarsi al Filadelfia con una seduta a porte aperte a partire dalle ore 15.00

L’emergenza coronavirus sembrerebbe essersi stabilizzata in Piemonte e nel corso della settimana, dovrebbero riprendere diverse attività e riaprire diversi luoghi. Prmo tra tutti il Filadelfia, che oggi riaprirà al pubblico a partire dalle ore 15.00, con i tifosi che potranno nuovamente assistere all’allenamento del Torino. Longo ha infatti in programma una seduta pomerdiana aperta al pubblico, in preparazione alla sfida con l’Udinese, che si disputerà sabato 7 marzo alle ore 15.00. Salvo comunicazione elle Autorità competenti, dovrebbe quindi tornare tutto alla normalità. L’aiuto ed il sostegno del popolo granata saranno fondamentali per il Toro, che non può più ermettersi passi falsi o rischia seriamente di scendere in Serie B.