Longo-Gattuso, bilancio in parità: sabato il primo scontro in Serie A

Il confronto Longo-Gattuso / Due i precedenti tra i tecnici in Serie B alla guida di Pro Vercelli e Pisa. Napoli-Torino sarà la prima sfida in Serie A

Il Napoli di Gattuso e il Torino di Longo torneranno in campo al San Paolo sabato sera (fischio di inizio alle 20:45) in una sfida che vedrà i granata alla caccia di un risultato che possa non solo permettergli di risalire la china in classifica ma soprattutto di ritrovare un po’ di serenità. E lo faranno contro una formazione, quella partenopea, che arriverà forte dell’entusiasmo da Champions e della consapevolezza di essere tornata formazione compatta e solida, in grado di dare del filo da torcere a chiunque. Barcellona incluso. Una sfida complessa, dunque, che vedrà protagonisti non solo i 22 giocatori in campo ma anche i due tecnici. Longo e Gattuso, subentrati entrambi a campionato in corso, si troveranno di fronte per la prima volta in una partita ufficiale del campionato di Serie A e sarà una sfida che varrà un po’ come una sorta di spareggio.

Sfida tra tecnici: due pareggi all’attivo e un bilancio in equilibrio

Sì, perchè se è vero che nella massima Serie calcistica i due non si sono mai affrontati, è altrettanto vero che in carriera i precedenti tra i due tecnici ci sono, anche se pochi. Moreno Longo e Gennaro Gattuso si sono infatti incrociati appena due volte, in Serie B quando erano rispettivamente alla guida della Pro Vercelli e del Pisa. E il bilancio risulta in perfetta parità.

I due precedenti risalgono entrambi alla stagione 2016/2017. All’andata, giocata in casa della Pro Vercelli, le due formazioni uscirono dal campo con un pareggio a reti bianche dopo una partita più che combattuta che ha visto il direttore di gara estrarre ben 8 cartellini gialli e un rosso. Al ritorno, invece, dopo il vantaggio siglato dalla Pro Vercelli grazie alla rete di Comi su rigore fu Edgar Cani a riportare in parità il Pisa e a chiudere i giochi sul definitivo 1-1. Due sfide e due pareggi, dunque, tra Longo e Gattuso che sabato avranno l’occasione di sbloccare questo equilibrio cercando di incassare la prima vittoria, questa volta in Serie A.