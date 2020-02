I biglietti di Napoli-Torino: prezzi ed informazioni utili

I biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A, in programma per sabato 29 febbraio alle ore 20.45: prezzi e informazioni

E’ cominciata la vendita dei tagliandi per Napoli-Torino, sfida valida per la 26^ giornata di campionato, in programma per sabato 29 febbraio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo. Trasferta complicata per Longo ed i suoi, che però hanno avuto più tempo a disposizione rispetto ai rivali per riposare e prepararsi, saltando il Parma. Gli azzurri arriveranno invece dalla vittoria con il Brescia e la sfida di Champions con il Barcellona. Il club partenopeo ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che da lunedì 24 febbraio alle ore 12.00 è cominciata la vendita dei biglietti.

Biglietti Napoli-Torino: il Settore Ospiti

Per quanto riguarda il Settore Ospiti, il costo dei tagliandi è di 24 euro più 1 di diritti di prevendita (25 euro totali). Sarà possibile acquistarli tramite il circuito TicketOne e nelle ricevitorie abilitate. La vendita sarà aperta fino a venerd’ 28 febbraio alle ore 19.00. Il Napoli comunica inoltre che la capienza massima del settore è di 2.482 posti e che è necessario recarsi al Gate 26 per l’ingresso. Bisognerà essere muniti di un documento di riconoscimento valido.