Toro, mancano i gol dei centrocampisti: a segno solo Rincon - Toro.it

Un gol di Rincon in 25 giornate su tutto il centrocampo del Toro: lo scorso anno andarono a segno anche Baselli e Meité per un totale di 7 reti

Un solo gol in 25 giornate siglato da Tomas Rincon. Questo il bottino della mediana granata che si sta dimostrando in estrema difficoltà, soprattutto sotto porta. In un campionato a dir poco difficile, nel quale anche gli attaccanti faticano a trovare la via del gol, al Torino è mancato, tra le altre cose, anche l’apporto dei suoi mediani che nella stessa “porzione” di campionato della scorsa stagione avevano portato nelle casse del Toro ben 7 reti. Ma torniamo a Rincon. In questa stagione El General non ha certo brillato come la scorsa stagione ma è comunque risultato l’unico centrocampista a regalare una rete alla fomrazione granata. Gol che, purtroppo, non è servito a strappare una vittoria. Era il 4° minuto di Torino-Spal e Rincon porta in vantaggio il Torino che, tuttavia, a fine match dovrà arrendersi agli spallini per 1-2.

Toro, Rincon in gol anche nella stagione 18/19

Anche nella passata stagione Rincon non ha fatto mancare il proprio apporto al Toro di Mazzarri siglando due reti nelle prime 25 giornate di campionato. All’8^ del girone di andata sigla la rete che apre le marcature nella vittoria interna contro il Frosinone. Al 20° turno, invece, sigla il gol che accorcia le distanze con la Roma portando il torno sul momentaneo 2-1 (finirà 3-2 per i giallorossi). Rincon non è però il solo ad essere andato a segno nella passata stagione.

A far compagnia al General c’è anche Baselli che va ad unirsi a Rincon proprio in occasione della sfida contro il Frosinone. Dopo la rete dal compagno di reparto, infatti, al primo minuto della ripresa è proprio Baselli a siglare la rete del 2-0 (l’ultimo gol granata lo metterà a segno Berenguer). La giornata successiva, contro il Bologna tornerà protagonista mettendo in rete la palla del 2-0 prima della rimonta dei rossoblù (2-2 il risultato finale). Infine, prima della 25^ giornata, c’è ancora tempo per la rete contro il Parma: rete che permette ai granata di accorciare le distanze ma non di evitare la sconfitta (2-1).

Meité, l’uomo del pareggio

Dopo Rincon e Baselli a mancare all’appello è anche Soualiho Meité che nelle prime 25 giornate della Serie A 2018/2019 trova la rete in due occasioni. Alla seconda uscita stagionale il Toro pareggia a San Siro per 2-2 e a siglare la rete del definitivo pareggio è proprio il francese. Copione che si ripete esattamente due settimane più tardi quando i granata strappano un punticino grazie a Meité che riporta in equilibrio la sfida dopo il momentano vantaggio dell’Udinese.

E se la maggior parte dei centrocampisti granata è riuscito ad andare a segno nelle prime 25 giornata, in chiusura di campionato una menzione speciale la merita anche Sasa Lukic che sigla prima la rete del vantaggio granata nel derby contro la Juventus (Ronaldo pareggerà in conti nei minuti finali) e poi firma la seconda marcatura granata nella vittoria contro la Lazio.