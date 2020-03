Cagliari, esonerato Maran: è UFFICIALE

Dopo il 3-4 casalingo rimediato con la Roma, che ha portato alla terza sconfitta consecutiva, il club rossoblu ha scelto di esonerare Maran

Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. A comunicarlo, il club rossoblu tramite il proprio sito ufficiale, tramite un enunciato. Dopo una partenza più che positiva, il Cagliari ha mollato la presa. L’ultima vittoria in campionato risale al 2 dicembre, nella sfida contro la Sampdoria per 4-3. Il 3-4 casalingo con la Roma è stata invece la goccia che ha fatto traboccare il vaso, costringendo i piani alti a prendere seri provvedimenti. Al più presto verrà indicato un sostituto. In pole position c’è Canzi, della Primavera, ma anche Stramaccioni e Guidolin. Ecco il comunicato ufficiale del Cagliari.

Cagliari, esonerato Maran: il comunicato

“Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna.“