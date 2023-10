Da Vlahovic all’ex Bremer: ecco le condizioni degli acciaccati in casa Juventus in vista del Derby della Mole

Ha ufficialmente inizio la settimana che porterà al Derby della Mole, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:00. Il Torino cercherà una vittoria che manca dal 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella ribaltarono l’iniziale vantaggio firmato da Andrea Pirlo. La Juventus, invece, proverà ad allungare la serie di risultati utili consecutivi contro gli uomini di Juric, reduce dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Ecco un punto sugli infortunati in casa bianconera.

Da Vlahovic a Bremer, fino ad Alex Sandro: chi recupera e chi no

I bianconeri sono tornati ad allenarsi in vista della stracittadina di sabato pomeriggio e hanno svolto esercitazioni sul possesso palla e provato situazioni da cross laterali. Poi un focus attaccanti contro difensori e la classica partitella a chiusura della seduta. Intanto, Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli infortunati: a saltare l’ultima gara contro l’Atalanta sono stati infatti Vlahovic, Milik, Alex Sandro e De Sciglio, oltre al sospeso Pogba. Per quanto riguarda gli attaccanti c’è ottimismo di riaverli a disposizione: il serbo è alle prese con un problema alla schiena e deciderà in base alle sue sensazioni. C’è comunque possibilità di rivederlo in campo contro i granata. Discorso simile per Arkadiusz Milik, che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni. Nessuna possibilità di avere a disposizione invece Alex Sandro, che starà fermo ancora per un po’ a causa della lesione al bicipite femorale, e De Sciglio, alle prese con la rottura del legamento crociato. Infine l’ex Bremer, uscito anzitempo contro l’Atalanta, ma solo per crampi. Il brasiliano dovrebbe regolarmente essere a disposizione dell’allenatore bianconero già dalle prossime ore.