Pressing della serie A per il rinvio dell’Europeo: solo così il campionato può terminare

Il campionato di serie A è ufficialmente sospeso ma, a oggi, sarebbe impossibile riprenderlo: lo stesso potrebbe però accadere negli altri stati europei

Il campionato di calcio di serie A è ufficialmente sospeso. Prima ancora che si tenesse il consiglio federale straordinario, è stato il nuovo decreto varato dal Governo a stoppare in Italia il mondo del pallone. E ora quando riprenderà il campionato? Impossibile dirlo ora, anche perché con le coppe europee che stanno proseguendo, è al momento impossibile ipotizzare delle date per i recuperi delle prossime giornate di campionato. La serie A 2019/2020 rischia ora seriamente di essere già conclusa. L’unica speranza di concluderla è legata all’eventuale slittamento dell’Europeo che dovrebbe iniziare il 13 giugno.

Euro 2020: la Lega serie A preme per il rinvio

La volontà dell’Uefa è quella di rispettare tutte le date già stabilite, sia per la Champions League, sia per l’Europa League, sia per l’Europeo: non è però utopico pensare che l’inizio di Euro 2020 possa slittare, magari di alcune settimane, mesi o addirittura di un anno. La Lega serie A sta già iniziando a fare pressioni al presidente Aleksander Ceferin perché valuti l’ipotesi di rivedere le fate del torneo per nazionali, in modo che il nostro campionato possa concludersi regolarmente (qui tutti i possibili scenari se non dovesse terminare).

Allarme Coronavirus: in Francia e Germania partite a porte chiuse

C’è poi da considerare che l’emergenza Coronavirus si sta allargando in tutta Europa e, se anche in altri stati la situazione dovesse farsi critica come lo è in Italia, si potrebbe arrivare al blocco di sempre più campionati (oltre a alla serie A, anche quello della Svizzera è fermo). In Francia e in Germania, proprio nelle scorse ore, è stata presa la decisione di proseguire Ligue 1 a Budensliga con le partite a porte chiuse, anche in Spagna potrebbe essere adottata la stessa soluzione per la Liga: la speranza è ovviamente che la situazione non percepiti in queste nazioni, ma alla Uefa dovranno iniziare a pensare a soluzioni per tutti i possibili scenari. E magari anche rivedere le date di Champions League, Europa League ed Europeo.