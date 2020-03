Cosa succede se sospendono la serie A? Tutte le ipotesi - Toro.it

Martedì si riunirà il consiglio federale per decidere se far proseguire la serie A o se fermarla: in caso di stop, ecco quali potrebbero essere i verdetti

Il Coronavirus potrebbe fermare (forse anche definitivamente) questo campionato di serie A. Lo si deciderà domani, quando si terrà il consiglio federale straordinario indetto dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto governativo per arginare la diffusione del virus. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, spinge affinché il calcio si fermi, dello stesso parere è anche il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi: resta però da capire cosa decideranno i vertici del mondo de pallone italiano. Ma cosa succederebbe in caso di sospensione del campionato?

Partite rinviate: recuperi in estate se salta Euro 2020

Una risposta certa a questa domanda non c’è, in quanto lo stop alla serie A non è un’ipotesi prevista dal regolamento. Si resta quindi nel campo delle possibilità. La prima è che il campionato riprenderà una volta che il pericolo Coronavirus sarà estinto: in questo momento, però, non sarebbe possibile giocare altri recuperi infrasettimanali per via degli impegni europei di Juventus, Napoli e Atalanta in Champions League, Inter e Roma in Europa League (a meno che non vengano tutte eliminate in questo o nel prossimo turno). A complicare la ricollocazione delle partite c’è anche l’Europeo che inizierà a giugno: nel caso in cui Euro 2020 fosse rinviato, allora il campionato potrebbe terminare in estate.

Stop alla serie A: le ipotesi se il campionato non dovesse riprendere

Se, invece, non fosse possibile terminare la serie A 2019/2020, il campionato potrebbe essere annullato: a nessuna squadra verrebbe assegnato lo scudetto e la Lega dovrebbe decidere se congelare anche le retrocessioni. Resterebbe però da capire quali squadre si qualificherebbero alle coppe europee, considerando che ce ne sono otto che devono ancora recuperare una partita.

Un’altra ipotesi è che venga stilata una classifica senza prendere in considerazione la 25^ giornata (quella di Torino-Parma e delle altre tre partite da recuperare): in questo caso alla Juventus verrebbe assegnato lo scudetto, Lecce, Brescia e Spal retrocederebbero in B. Oppure potrebbe essere considerata la classifica fino al 24° turno, l’ultimo giocato prima che iniziassero a essere rinviate le partite per il Coronavirus (anche in questo caso lo scudetto andrebbe alla Juventus, ma in B retrocederebbe il Genoa al posto del Lecce). L’ultima ipotesi è che il campionato venga congelato e venga considerata come definitiva la classifica attuale. In tutti questi ultimi tre casi il Torino sarebbe certo della permanenza in serie A.

La serie A potrebbe fermarsi, le coppe europee no

Martedì i vertici del calcio italiano saranno chiamati a prendere decisioni difficili e, qualunque esse siano, destinate a creare polemiche, considerando anche che lo stop delle coppe europee al momento non è stato affatto preso in considerazione. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter e Roma potrebbero quindi non giocare più in campionato ma continuare a essere protagoniste in Champions ed in Europa League.