Torino-Udinese può slittare al 14 marzo, il recupero col Parma il 18? - Toro.it

Consiglio straordinario della Lega per il caso calendari: Torino-Udinese e tutta la 27^ giornata di serie può essere rinviata di una settimana

Le sei partite rinviate nell’ultimo turno di campionato potrebbero essere recuperate nel prossimo weekend, mentre l’intera ventisettesima giornata di serie A (e quindi anche Torino-Udinese) potrebbe slittare di una settimana: è questa la proposta su cui sta lavorano la Lega e di cui si è discusso nel consiglio straordinario per il caso calendari tenutosi questa sera. Per il momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale. Se questa proposta dovesse passare, il Torino nel prossimo weekend non scenderebbe in campo, ma non lo farebbe neanche mercoledì 11 marzo, giorno nel quale è stato fissato il recupero della partita contro il Parma.

Torino-Udinese sabato 14 marzo alle 20.45?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo calendario della serie A prevederebbe: sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45), domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45), lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.45). Per quanto riguarda la ventisettesima giornata, il nuova calendario potrebbe essere: venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45), sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45), domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).

Torino-Parma può slittare al 18 marzo

Se le date delle varie partite sopra citate dovessero essere confermate, diventerebbe inevitabile anche lo slittamento di Torino-Parma, ad oggi in programma per mercoledì 11 marzo. L’ipotesi più probabile per il recupero della partita contro la formazione emiliana è quella di mercoledì 18 marzo, considerando anche che entrambe giocherebbero di sabato nel turno precedente. Entro mercoledì dovrebbero arrivare tutte le decisione definitive sui calendari di serie A.