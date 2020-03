Serie A a porte chiuse, il Codacons: “Rimborsate biglietti e abbonamenti”

Il Codacons sulla decisione di giocare a porte chiuse la Serie A: “Se le società non rimborseranno i biglietti scatterà la class-action”

Dopo il Governo e la Lega, nella questione calcio-coronavirus entra in ballo anche il Codacons. Per quale motivo? Per comprenderlo partiamo dagli ultimi sviluppi e alle ufficialità arrivate nella giornata di ieri: fino al 3 aprile prossimo, in particolare, la Serie A verrà disputata esclusivamente a porte chiuse. Una decisione d’obbligo viste le norme varate dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Una decisione, però, che nella testa dei tifosi fa sorgere, tra le altre, una semplice ma doverosa domanda: cosa ne sarà dei biglietti e degli abbonamenti già acquistati per le partite in programma nel mese in questione? E allora è proprio qui che entra in ballo il Codacons, l’associazione che tutela i consumatori e che si è detta pronta a intervenire anche in sede legale qualora le società di calcio non si adoperino per risolvere la situazione.

Il Codacons sui rimborsi dei biglietti: “Pronti alla class-action”

Come avevamo già anticipato in occasione della sospensione di Torino-Parma (e delle altre sfide della medesima giornata di campionato), tuttavia, non sempre il rimborso dei biglietti è previsto dal regolamento. Anzi, proprio alcune di queste clausole avevano fatto scattare le prime verifiche da parte dell’Antitrust. La dimensioni del problema, però, si sono adesso ingigantite e ipotizzare un mancato rimborso dei tagliandi in una situazione che coinvolgerà ben più di una sola partita diventa ha fatto scattare proprio il Codacons. Tramite un comunicato, infatti, il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Renzi fa sapere che “E’ evidente che, in caso di limitazioni al pubblico per gli incontri calcistici, chi ha in mano biglietti e abbonamenti ha diritto al rimborso, al pari di quanto sta avvenendo per biglietti aerei e pacchetti vacanza non usufruiti a causa del coronavirus” .

“In particolare le società dovranno restituire agli utenti la parte di abbonamento allo stadio non goduta, proporzionale al numero di partite disputate a porte chiuse, e rimborsare integralmente i singoli biglietti, considerato che a fronte di un pagamento da parte dei consumatori non sarà resa la controprestazione oggetto del contratto. Se le società calcistiche rifiuteranno di disporre rimborsi in favore dei tifosi, scatterà nei loro confronti una maxi-class action promossa dal Codacons per conto di migliaia di utenti danneggiati nei loro diritti fondamentali“.