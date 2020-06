Serie A, gli arbitri degli anticipi della 27^ giornata - Toro.it

Tutte le designazioni per la 27^ giornata di Serie A: si parte con Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia. Riparte il campionato

La Penna per Fiorentina-Brescia, Valeri per Lecce-Milan: queste le prime designazioni per il ritorno in campo della Serie A, che con la 27^ giornata riapre ufficialmente i battenti dopo i recuperi dell’ultimo fine settimana. L’AIA ha reso note le squadre arbitrali per le prime tre sfide che si disputeranno lunedì 22 giugno 2020. Detto di quelle di viola e rossoneri, resta la gara della Juventus, che allo Stadium sfiderà il Bologna: sarà Rocchi ad arbitrare l’incontro. Di seguito l’elenco completo.

Serie A, gli arbitri della 27^ giornata 2019/2020

BOLOGNA – JUVENTUS Lunedì 22/06 h. 21.45

ROCCHI

LONGO – LO CICERO

IV: RAPUANO

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO

FIORENTINA – BRESCIA Lunedì 22/06 h. 19.30

LA PENNA

VILLA – VECCHI

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE

LECCE – MILAN Lunedì 22/06 h. 19.30

VALERI

PERETTI – LIBERTI

IV: ILLUZZI

VAR: DOVERI

AVAR: FIORITO