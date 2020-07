Serie A 19/20, calendario e programma della 37^ giornata

La presentazione della 37^ giornata del campionato di Serie A / Lecce e Genoa, in due per un posto: la lotta per la salvezze

Sarà la penultima giornata quella che si aprirà ufficialmente questa sera con le sfide valide per l’Europa. L’Atalanta, infatti sfiderà il Parma alle 19:30 mentre alle 21.45 sarà il turno di Inter-Napoli. Due match delicatissimi: neroazzurri e bergamaschi hanno infatti raggiunto la matematica certezza di chiudere la stagione entro le prime 4 della classifica ma questo potrebbe comunque non bastare per centrare i preliminari di Champions. In agguato, infatti, c’è ancora la remota ipotesi che il 4° posto in campionato possa non offrire il pass per la Coppa. Uno scenario che si verificherebbe in caso di vittoria da parte di Napoli e Roma rispettivamente della Champions e dell’Europa League 2019/2020. Remota, si diceva, ma pur sempre possibile e allora meglio chiudere la stagione tra le prime 3: gli orobici sono ad appena una lunghezza dall’Inter e potrebbero scavalcarlo momentaneamente vincendo contro il Parma. I neroazzurri, poi, dovranno strappare necessariamente i 3 punti al San Paolo per ritornare al secondo posto alle spalle della Juventus.

Serie A, ultima chiamata per la salvezza

A giocarsi il tutto per tutto, questa sera, saranno anche il Lecce e il Genoa, entrambe ancora in lotta per la salvezza ed entrambe impegnate in trasferta rispettivamente contro Udinese e Sassuolo (mercoledì ore 19:30). Una sfida che per le due formazioni potrebbe già essere decisiva: la distanza che le separa in classifica è di appena 4 punti e i giochi per il terzultimo posto sono ancora aperti. In caso di vittoria o pareggio e contemporanea sconfitta del Genoa, infatti, il Lecce rimanderebbe il discorso salvezza all’ultima giornata quando affronterà in casa il Parma.

Se lo scenario sarà lo stesso ma ruoli invertiti, invece, il Genoa potrà ufficialmente festeggiare la salvezza condannando il Lecce alla retrocessione mentre in caso di risultato analogo (doppio pareggio, doppia vittoria o doppia sconfitta) le due squadre si giocheranno la permanenza in Serie A all’ultimo turno.

Le altre sfide della 37^ giornata di campionato

Restando in tema retrocessione, Spal e Brescia, già condannate aritmeticamente alla Serie B, affronteranno il Verona e la Lazio entrambe in trasferta. Occhi puntati prevalentemente sui biancocelesti di Inzaghi che, appaiati all’Atalanta ma al 4° posto che, come abbiamo raccontato in apertura, resta un piazzamento rischioso per la Champions. La Lazio giocherà con il favore di conoscere già il risultato degli orobici e, soprattutto, con l’intento di sfruttare a pieno un eventuale passo falso della diretta concorrente.

In zona Europa League, invece, il Milan sarà ospite della Sampdoria mentre la Roma scenderà in campo a Torino contro il Toro di Moreno Longo che, dopo aver conquistato l’aritmetica salvezza grazie al pareggio con la Spal, avrà la possibilità di giocare senza pressione e senza nulla da perdere. Infine, il Cagliari ospiterà la Juventus mentre la Fiorentina sfiderà al Franchi il Bologna di Mihajlovic.