Amazon, dopo la Bundeslliga e la Premier League, punta ad aggiudicarsi anche parte dei diritti Tv della Serie A, tra i campionati più seguiti

Dopo aver acquisito parte delle licenze per trasmettere alcune partite di Bundesliga e Premier Legue, Amazon avrebbe ora messo nel mirino anche la Serie A. Il campionato italiano, tra i più seguiti, fa gola al colosso statunitense, che vorrebbe entrare nella lista dei partecipanti all’asta dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Il termine ultimo per le offerte vincolanti dei fondi di investimento per la media company che gestirà i diritti tv è il 28 agosto. Manca perciò sempre meno ed i principali soggetti che si sarebbero fatti avanti spiccano Cvc, Advent e Fsi, che sono pronti a dare vita ad una cordata, secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.

La Serie A attira diversi offerenti per la spartizione dei diritti

Tutti e tre gli offerenti hanno già esperienza nel campo interessato: Cvc si è occupato di Formula1, rugby e MotoGp; Advent invece dei media; infine Fsi conosce l’Italia. Il trinomio ad ottenere una quota del 10-15%, con la Serie A che avrebbe un grande potenziale per quanto riguarda il margine di crescita. Tutto ciò non è passato di certo inosservato agli occhi di Amazon, che sta compiendo le ultime valutazioni, in seguito ad alcune ricerche di mercato, per scegliere se entrare ufficialmente nel giro.

Il colosso statunitense punta ad un pacchetto di partite

L’obbiettivo della compagnia statunitense è quello di dare vita ad un vero e proprio pacchetto a se stante, che contenga alcuni match da proporre su Prime Video, la piattaforma streaming che porta il marchio Amazon. Far fronte agli avversari è sempre più complicato: la concorrenza di Netflix e Disney+ è sempre più spietata e cresce quindi il bisogno di avere contenuti in esclusiva, che attirino sempre di più gli OTT e li fidelizzino. Il calcio è uno di questi.