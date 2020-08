Genoa, Davide Nicola saluta il club rossoblù: è UFFICIALE

Il Genoa ha comunicato che Davide Nicola non sarà più la guida tecnica del club rossoblù nella prossima stagione. Non è bastata la salvezza

Era nell’aria da tempo ma ora è arrivata la conferma: Davide Nicola non è più l’allenatore del Genoa. La comunicazione è arrivata con una nota da parte del club sul sito ufficiale. Il raggiungimento della salvezza, con un 17° posto non è bastato al tecnico per essere riconfermato. Arrivato il 28 dicembre al posto di Thiago Motta, subentrato a sua volta ad Andeazzoli, l’ex giocatore del Torino ha portato a casa 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, per un totale di 28 punti. Il presidente del Grifone Preziosi ha però preferito interrompere il rapporto di lavoro con il tecnico, che si è trovato così senza panchina. Irrisorio portare a compimento l’impresa.

Genoa, il comunicato ufficiale

Il club rossoblù, con un comunicato sul sito, ha voluto ringraziare Nicola per quanto fatto:

“Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato“.