Serie A, domani il sorteggio del calendario: anche per il derby ci sono dei ‘paletti’

Serie A, i nuovi criteri per la composizione del calendario 2020/2021, esplicitati dalla Lega Calcio in vista dei sorteggi

L’inizio della nuova stagione di Serie A si avvicina sempre di più. Con il campionato chiusosi per la prima volta ad agosto a causa del coronavirus e con la questione Europei da gestire, ci sarà qualche variazione rispetto al solito. La partenza è prevista infatti per il 19 settembre, con la Serie A 2020-2021 che si chiuderà il 23 maggio. Sarà un anno ricco di turni infrasettimanali: ne sono previsti 5 totali (16 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 3 febbraio 2021, 21 aprile 2021, 12 maggio 2021), con in aggiunta anche quello del 6 gennaio, per evitare ritardi che potrebbero compromettere l’avventura degli Azzurri ad Euro2021. Le soste previste coinvolgono invece i week end dell’11 ottobre 2020, il 15 novembre 2020 ed il 28 marzo 2021. Domani, mercoledì 2 settembre, verranno effettuati i sorteggi del calendario a partire dalle ore 12.00, nel rispetto dei nuovi criteri esplicitati dalla Lega Serie A.

I nuovi criteri della Lega Serie A da seguire nella composizione del calendario

Secondo quanto comunicato, resta in vigore il vincolo sull’alternanza obbligatoria dei match in casa ed in trasferta: il massimo consentito è infatti di due coppie di incontri consecutivi tra le mura amiche o fuori per girone, con una delle due che deve obbligatoriamente essere disputata in casa e l’altra in trasferta. Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma presentano il vincolo di alternare i match in casa e trasferta. La regola non vale per quanto riguarda l’ultima giornata di campionato dei due club capitolini, che non avranno a disposizione lo stadio Olimpico a causa della prima partita di Euro2020.

Per quanto riguarda i derby invece, non possono essere giocati né alla prima né all’ultima giornata di campionato, né nei turni infrasettimanali feriali e devono essere distribuiti in giornate diverse. Questo vincolo non è valido per gli incontri che non fanno delle stracittadine. Un altro criterio prevede che non vi possano essere incontri identici per quanto riguarda i club coinvolti, il numero della giornata e l’ordine casa/trasferta rispetto al calendario 2019/2020. Inoltre, chi si è scontrato nella prima e nell’ultima giornata delle due stagioni passate, non potrà farlo nelle medesime giornare di questo campionato. L’ultimo dei vincoli imposti dalla Serie A riguarda i club che disputeranno le competizioni europee. Atalanta, Inter, Juventus e Lazio, che giocheranno in Champions, non potranno sfidare Napoli, Milan e Roma, impegnate con l’Europa, nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League.