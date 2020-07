Serie A, le designazioni arbitrali della 33^ giornata - Toro.it

Le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A 2019/2020: Manganiello per Atalanta-Brescia. Valeri per Sassuolo-Juventus

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali di alcune delle sfide valide per la 33a giornata di Serie A, che si aprirà con Atalanta-Brescia, in programma per martedì 14 luglio alle ore 21.45 e che sarà diretta da Manganiello, con Pasqua come VAR. Per quanto riguarda invece i 7 match che si giocheranno il 15, c’è Valeri per Sassuolo-Juventus. Irrati si occuperà invece di Milan-Parma, con Nasca al Var. Ancora attesa per il fischietto di Torino-Genoa. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.

Serie A, gli arbitri della 33^ giornata

ATALANTA – BRESCIA Martedì 14/07 h. 21.45

MANGANIELLO

BACCINI – MUTO

IV: MAGGIONI

VAR: PASQUA

AVAR: PERETTI

BOLOGNA – NAPOLI Mercoledì 15/07 h. 19.30

PICCININI

TEGONI – VIVENZI

IV: RAPUANO

VAR: CALVARESE

AVAR: MANGANELLI

MILAN – PARMA Mercoledì 15/07 h. 19.30

IRRATI

COSTANZO – DI VUOLO

IV: GIACOMELLI

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE

SAMPDORIA – CAGLIARI Mercoledì 15/07 h. 19.30

PAIRETTO

PASSERI – MASTRODONATO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

LECCE – FIORENTINA Mercoledì 15/07 h. 21.45

GUIDA

LONGO – COLAROSSI

IV: DI MARTINO

VAR: LA PENNA

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – H. VERONA Mercoledì 15/07 h. 21.45

MARESCA

SCHENONE – VILLA

IV: DIONISI

VAR: DI BELLO

AVAR: FIORITO

SASSUOLO – JUVENTUS Mercoledì 15/07 h. 21.45

VALERI

RANGHETTI – LIBERTI

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO

UDINESE – LAZIO Mercoledì 15/07 h. 21.45

ABISSO

TOLFO – ROCCA

IV: SERRA

VAR: MASSA

AVAR: MONDIN