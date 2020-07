Serie A, le designazioni arbitrali della 38^ giornata

Le designazioni arbitrali per la 38^ giornata di Serie A 2019/2020: Giacomelli per Atalanta-Inter. Juventus-Roma a Rocchi

Anche questa stagione sta per volgere al termine. Questo weekend si giocherà infatti l’ultima giornata del campionato 2019-2020. L’AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso le designazioni arbitrali per la 38a giornata di campionato, che si aprirà con Brescia-Sampdoria sabato 1° agosto alle ore 18.00. La sfida tra la Leonessa ed i blucerchiati è stata affidata a Fabbri, con Giua al Var. Il big match tra Atalanta ed Inter invece verrà diretto da Giacomelli, con Doveri come IV uomo. A Rocchi Juventus-Roma, mentre Milan-Cagliari è stata affidata all’arbitro Serra. Di seguito tutte le designazioni dell’ultima giornata.

Serie A, gli arbitri della 38^ giornata

Sabato 1° agosto

BRESCIA – SAMPDORIA Sabato 01/08 h. 18.00

FABBRI

RASPOLLINI – SACCENTI

IV: ABBATTISTA

VAR: GIUA

AVAR: VALERIANI

ATALANTA – INTER Sabato 01/08 h. 20.45

GIACOMELLI

PERETTI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

JUVENTUS – ROMA Sabato 01/08 h. 20.45

ROCCHI

SCHENONE – PAGANESSI

IV: ORSATO

VAR: BANTI

AVAR: MELI

MILAN – CAGLIARI Sabato 01/08 h. 20.45

SERRA

GORI – CANGIANO

IV: PAIRETTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

NAPOLI – LAZIO Sabato 01/08 h. 20.45

CALVARESE

BACCINI – VECCHI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO