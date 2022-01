La Lega Serie A ha deciso dopo l’aumento dei contagi: alla 22^ e 23^ giornata, la capienza segli stadi sarà drasticcamente ridotta

Poche vie d’uscita ed altre contromisure da prendere per la Lega Serie A, che ha deciso di non correre rischi dopo il cospicuo aumento dei contagi. Nell’Assemblea straordinaria odierna infatti, si è optato per una drastica riduzione degli ingressi negli stadi ma solamente per due giornate. Più precisamente la 22a e la 23 di Serie A. Le disposizioni per quella attuale, che comincerà domani alle ore 12.30 con Venezia-Milan, per chiudersi alle 20.45 con Inter-Lazio e Verona-Salernitana, resteranno quindi le stesse seguite nella prima del girone di ritorno.