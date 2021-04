La presentazione della 31^ giornata di Serie A / Big match in vetta alla classifica: l’Inter è ospite del Napoli, sfida Champions tra Atalanta e Juventus

Salvezza, scudetto e Champions League: saranno questi i temi caldissimi della 31^ giornata del campionato di Serie A che vedrà protagonisti gli scontri diretti validi per tutti e tre i traguardi in ballo. E allora partiamo proprio dalla zona più calda, quella salvezza. Dopo la vittoria contro l’Udinese che gli ha permesso di portarsi a +5 sulla zona retrocessione, il Torino di Nicola sarà impegnato nella difficile sfida casalinga contro una Roma reduce dall’approdo nella semifinale di Europa League. Un match complesso per i granata che non potranno fare calcoli ma che arriveranno al Grande Torino (fischio di inizio alle ore 18) conoscendo già il risultato delle partite che coinvolgeranno le inseguitrici. Ad aprire il 31° turno di campionato, alle 15 di sabato pomeriggio, infatti, sarà il Crotone che ospiterà in casa l’Udinese mentre alle 20:45 andrà in scena lo scontro diretto tra Cagliari e Parma. Con i padroni di casa che, in caso di vittoria, accorcerebbero momentaneamente le distanze dal Torino portandosi a -2 dai granata. Per quanto riguarda, invece, le squadre che precedono i granata, occhi puntati su Fiorentina e Benevento che distano soltanto 3 lunghezze (entrambe a quota 30). I viola saranno ospiti del Sassuolo mentre il Benevento dovrà vedersela con la Lazio.

Scudetto e Champions, i big match di giornata

Risalendo la classifica, gli occhi della Serie A saranno inevitabilmente puntati anche sulla zona Chamapions e sullo scudetto. L’Inter, a +11 sui rivali del Milan che ospiteranno il Genoa, vede sempre più vicino il traguardo iridato ma sul suo cammino dovrà incontrare un Napoli (domenica sera ore 20:45) che ha ancora in ballo la qualificazione alla prossima Champions. Un traguardo che i partenopei di Gattuso dovranno contendersi non solo con i rossoneri ma anche con Atalanta e Juventus che distano rispettivamente 2 e 3 punti. E sarà proprio quello tra bergamaschi e bianconeri l’altro big match di giornata, in programma domenica alle 15 in casa atalantina. Per completare il quadro della 31^ giornata, sabato pomeriggio la Sampdoria ospiterà il Verona mentre il Bologna di Mihajlovic (domenica ore 15), accoglierà in casa lo Spezia che insegue a sole due lunghezze di distanza. Di seguito il calendario completo del 31° turno di Serie A.

Sabato 17 aprile

Crotone-Udinese ore 15

Sampdoria-Verona ore 15

Sassuolo-Fiorentina ore 18

Cagliari-Parma ore 20:45

Domenica 18 aprile

Milan-Genoa ore 12:30

Atalanta-Juventus ore 15

Bologna-Spezia ore 15

Lazio-Benevento ore 15

Torino-Roma ore 18

Napoli-Inter ore 20:45