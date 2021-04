Le designazioni per la 32a giornata di Serie A: Torino-Roma è stata affidata a Massa. Al VAR ci sarà Guida

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 32a giornata di Serie A, che vedrà il Torino impegnato contro la Roma alle ore 18.00 di domenica 18 aprile. La gara tra i granata ed i giallorossi è stata affidata a Davide Massa, fischietto della sezione Imperia, con Tegoni e Vecchi come assistenti e Prntera come IV Uomo. Al VAR ci sarà invece Guida, con Alassio come AVAR. Di seguito tutte le designazioni valide per la 32a giornata.

Serie A: gli arbitri della 32^ giornata

ATALANTA – JUVENTUS h. 15.00

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: LIBERTI

BOLOGNA – SPEZIA h. 15.00

PICCININI

TARDINO – ROSSI M.

IV: RAPUANO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PASSERI

CAGLIARI – PARMA Sabato 17/04 h. 20.45

VALERI

BINDONI – DEL GIOVANE

IV: SOZZA

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI

CROTONE – UDINESE Sabato 17/04 h. 15.00

MASSIMI

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

LAZIO – BENEVENTO h. 15.00

GHERSINI

ROSSI L. – BERCIGLI

IV: DI MARTINO

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO

MILAN – GENOA h. 12.30

CALVARESE

VIVENZI – LO CICERO

IV: ABBATTISTA

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERIANI

NAPOLI – INTER h. 20.45

DOVERI

COSTANZO – RANGHETTI

IV: MARINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – H. VERONA Sabato 17/04 h. 15.00

DIONISI

MARGANI – AFFATATO

IV: SANTORO

VAR: DI BELLO

AVAR: CARBONE

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 17/04 h. 18.00

AURELIANO

TOLFO – PRENNA

IV: MARESCA

VAR: PAIRETTO

AVAR: GALETTO

TORINO – ROMA h. 18.00

MASSA

TEGONI – VECCHI

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: ALASSIO