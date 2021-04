Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 30a giornata del campionato di serie A: un turno di squalifica a Pellegrini della Roma

Per la partita di domenica contro il Torino la Roma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini: il centrocampista giallorosso è stato infatti fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Un’assenza pesante per la squadra di Fonseca, considerato che il numero 7 è uno dei perni della Roma. Nessun assente per squalifica invece nel Torino, anche se la lista dei diffidati si è ora allungato: al prossimo cartellino giallo scatterà lo stop per una giornata anche per Simone Zaza.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 30a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Ibrahimovic (Milan).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Caicedo (Lazio), Criscito (Genoa), Gagliolo (Parma), Lozano (Napoli), Pellegrini (Roma), Romero (Atalanta), Tuia (Benevento).