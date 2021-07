I club di Serie A hanno richiesto al Governo un’apertura del 100% degli stadi in vista della nuova stagione

I danni procurati dal Covid continuano a farsi sentire. Il ritorno alla normalità è infatti rimasto parziale, soprattutto sul fronte assembramenti. C’è infatti stata una parziale riapertura degli stadi, diventata oggetto di discussione nell’ultima Assemblea di Serie A. La Lega calcio ha infatti esternato la volontà dei club di tornare ad un’apertura totale al pubblico, in modo da ridurre le perdite. Secodno quanto riportato da Gazzetta, infatti, è stato diramato un comunicato per lamentare il disagio. 1.2 miliardi di euro sono già andati perduti, causando una crisi non indifferente. È stato quindi richiesto al Governo di trovare una soluzione per rimepire nuovamente gli stadi alla massima capienza.

Serie A, il comunicato della Lega calcio e le richieste

“Le Società lamentano uno stato di crisi non più sopportabile causato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori negli stadi nelle ultime due stagioni sportive. Per far partire il prossimo campionato, e non disattendere il desiderio di 38 milioni di appassionati, i Club di A, all’unanimità, richiedono con la massima urgenza un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali”, questo il comunicato, che continua poi con la richiesta di riaprire dalla prima giornata, utilizzando il greenpass per favorire le entrate in sicurezza. Le parte tirate in causa devono trovare una soluzione o si rischia il rifiuto di scendere in campo da parte dei club come forma di protesta.