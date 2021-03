Al “Picco” finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Spezia e Benevento: a Gaich ha risposto il gol in mischia di Verde. In fondo alla classifica è bagarre

Non scappa nessuno: nella zona salvezza della Serie A c’è affollamento. Il primo anticipo della 26^ giornata di Serie A era uno scontro diretto. Spezia e Benevento, al “Picco”, lo hanno pareggiato 1-1: al gol di Adolfo Gaich ha risposto quello di Daniele Verde, dopo una mischia in area di rigore. Entrambe, a guardare la classifica, sono adesso a sei punti di distanza dal Torino (26 contro 20), che domani tornerà a giocare contro il Crotone in attesa di recuperare le sfide contro Sassuolo e Lazio. Rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto, aquilotti e streghe restano invischiati nei posti caldi. Quello di domani sarà un pomeriggio importante: oltre al Toro, giocherà anche il Cagliari (a Genova contro la Samp) e ci sarà Fiorentina-Parma.