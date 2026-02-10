Giudice sportivo / il centrocampista del Bologna, espulso nella sfida contro il Parma, salterà la sfida da ex contro il Torino

Come già noto Tommaso Pobega non partirà con i compagni per la trasferta di Torino, che vedrà il suo Bologna affrontare il Torino nella 25a giornata di serie A. Il centrocampista è stato espulso per un grave fallo di gioco commesso al 22′ del primo tempo. Nessuno squalificato, invece, per il Torino che avrà regolarmente a disposizione i suoi giocatori, tra i quali Aboukhlal che, a seguito della 4a ammonizione rimediata a Firenze, è entrato in diffida.

Gli squalificati

Calciatori espulsi

Un turno a: Troilo (Parma), Juan Jesus (Napoli), Pobega (Bologna)

due turni a: Matic (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Banda (Lecce), Romagnoli (Lazio), Marin (Pisa)