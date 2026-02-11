In occasione della 25a giornata di Serie A, i granata di Baroni ospiteranno gli uomini di Italiano al Grande Torino

Domenica 15 febbraio la squadra di Baroni ospiterà il Bologna di Italiano all’Olimpico Grande Torino, nel match valido per la 25ª giornata di campionato. La gara di domenica assume inaspettatamente i contorni di un confronto tra due squadre simili per ciò che concerne i punti in campionato, con soli 3 punti di distacco tra le due. Dopo il pareggio rimediato in extremis al Franchi, gli uomini di Baroni saranno chiamati a offrire una prova di carattere contro una squadra in difficoltà ma con tanta qualità.

Il Torino ospita un Bologna in difficoltà

I gialloblù vengono da 4 sconfitte consecutive in campionato e hanno raccolto a malapena 5 punti nelle ultime 10 gare disputate. Un momento sicuramente negativo dettato da diverse lacune difensive: la retroguardia rossoblù composta da Zortea, Lucumì, Heggem e Miranda non sembra dare le risposte che il tecnico chiede.

Il Bologna di Italiano, infatti, subisce non pochi gol, tanto da averne subiti solo 9 nelle ultime 4 gare e senza segnare neanche una rete nelle ultime 2. Una situazione difficile dunque anche dal punto di vista offensivo dove i trequartisti Orsolini, Odgaard, Rowe e la punta Castro non stanno riuscendo ad essere incisivi.

Un attacco da 20 gol complessivi

Il Bologna resta comunque un avversario di calibro elevato anche e soprattutto per il pacchetto offensivo a sua disposizione. Riccardo Orsolini è il capocannoniere della squadra, nonché il 12° in tutta la Serie A, con 7 reti e 1 assist messi a referto, un giocatore capace di creare, in qualsiasi momento, superiorità e costanti pericoli alla retroguardia avversaria. Il secondo più prolifico del Bologna è Santiago Castro che con 6 reti e 2 assist è la punta a cui Italiano non può rinunciare, seguono poi Odgaard (4 gol e 1 assist) e Cambiaghi (3 gol e 4 assist).