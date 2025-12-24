Il Cagliari farà visita sabato 27 settembre all’Olimpico Grande Torino, teatro della sfida valevole per la 16a di serie A

Il Cagliari torna all’Olimpico Grande Torino 11 mesi dall’ultima volta, dopo il rocambolesco pareggio contro il Pisa i sardi cercano punti per la salvezza.Uno dei punti di forza principali della squadra allenata da Pisacane è sicuramente il terzino destro scuola Atalanta, Marco Palestra. Il ragazza classe 05 ha realizzato 3 assist in 15 partite giocate, oltre che grandi prestazioni che hanno portato l’interesse di diversi club. Dei 3 contributi al gol uno è avvenuto contro la Juventus all’Allianz Stadium, grazie a cui Esposito sigla il momentaneo vantaggio sardo. Questo testimonia le qualità del ragazzo che emergono anche contro grandi squadre e soprattutto in trasferta dove ha realizzato 2 dei 3 assist.

Esposito, il capocannoniere insieme a Borrelli

Con 3 gol e due assist, Sebastiano Esposito è il capocannoniere dei rossoblù insieme a Gennaro Borrelli (3 reti). L’ex Empoli dopo un inizio di stagione complicato si è sbloccato definitivamente realizzando 2 gol nel mese di novembre e i 2 assist in questo mese. Un giocatore importante per Pisacane a cui non rinuncia quasi mai, infatti in 16 partite giocate è partito titolare in 15 occasioni. Borrelli, dopo l’infortunio di Belotti, ha avuto la fiducia dell’allenatore che è stato ripagato con le 3 reti siglate dall’ex Brescia, di cui 2 in una sola partita.

Tanti gol frutti della manovra di gioco

La squadra allenata da Pisacane ha siglato 17 reti in 16 gare di Serie A di cui 12 sono arrivate sugli sviluppi di azioni manovrate, a testimonianza di una certa predilizione dell’allenatore di voler giungere al risultato mediante lo sviluppo del gioco. Le 5 reti restanti sono arrivate grazie a calci piazzati, di cui 1 rigore.