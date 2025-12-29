L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è stato operato al cuore per via di una fibrillazione atriale, tra poco tornerà in panchina

La Società Sportiva Lazio ha comunicato l’esito positivo dell’intervento al cuore che ha visto protagonista il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. L’allenatore della squadra romana è stato operato a seguito di una fibrillazione atriale riscontrata precedentemente. L’operazione di ablazione transcatetere con tecnologia PFA, svolta al Policlinico Tor Vergata dal dottor Andrea Natale è andata a buon fine e la società della Lazio ha annunciato il suo imminente rientro in panchina, ringraziando tutto il team del dottor Natale per la qualità e le attenzioni prestate nello svolgimento dell’operazione.