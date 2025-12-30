Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 18a giornata di Serie A, Hellas Verona-Torino sarà diretta da Rapuano
A 3 giorni dall’inizio della 18a giornata di Serie A 25/26, l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per questo week-end, al Torino impegnato contro l’Hellas di Zanetti è toccato Rapuano, che dirigerà il match del Bentegodi. Gli assistenti saranno Fontemurato e Monaco, mentre al VAR ci sarà Maggioni aiutato da Pezzuto, IV uomo Di Marco.
Le designazioni arbitrali complete
CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO – UDINESE Sabato 03/01 h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA – PISA Sabato 03/01 h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO – PARMA Sabato 03/01 h. 15.00
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LECCE Sabato 03/01 h. 18.00
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA – ROMA Sabato 03/01 h. 20.45
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA