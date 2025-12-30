Toro.it

Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 18a giornata di Serie A, Hellas Verona-Torino sarà diretta da Rapuano

A 3 giorni dall’inizio della 18a giornata di Serie A 25/26, l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per questo week-end, al Torino impegnato contro l’Hellas di Zanetti è toccato Rapuano, che dirigerà il match del Bentegodi. Gli assistenti saranno Fontemurato e Monaco, mentre al VAR ci sarà Maggioni aiutato da Pezzuto, IV uomo Di Marco.

Le designazioni arbitrali complete

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV:      MARCHETTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI BELLO

COMO – UDINESE      Sabato 03/01 h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV:      SOZZA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      VOLPI

GENOA – PISA    Sabato 03/01 h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       NASCA

SASSUOLO – PARMA    Sabato 03/01 h. 15.00

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV:      GALIPO’

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PEZZUTO

JUVENTUS – LECCE    Sabato 03/01 h. 18.00

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV:      MARCENARO

VAR:     DOVERI

AVAR:    GHERSINI

ATALANTA – ROMA    Sabato 03/01 h. 20.45

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:      DI PAOLO

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV:     BONACINA

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PEZZUTO

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV:     MARINELLI

VAR:    GHERSINI

AVAR:      MARESCA

