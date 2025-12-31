La stagione del Toro passa dal Bentegodi, dove domenica 4 gennaio i granata affronteranno il Verona nella 18a giornata di Serie A

Il Toro torna a far visita all’Hellas Verona, al Bentegodi i gialloblù sono in cerca di riscatto dopo il tris subito dal Milan e devono cercare di tirarsi fuori dalla zona rossa, sono infatti terz’ultimi con solo 12 punti (anche se con una partita in meno) e il Genoa diciassettesimo dista solo 2 lunghezze. Tra i nomi da tenere d’occhio nella formazione di Paolo Zanetti sicuramente ci sono i 3 attaccanti: Gift Orban, Giovane e Daniel Mosquera e inoltre c’è anche l’incognita Amine Sarr. Tutti e 4 rappresentano insieme il punto di forza di questo Verona, in grado, in questa stagione, di segnare a quasi tutte le big affrontate fino ad oggi e di realizzare addirittura un tris all’Atalanta 2 giornate fa.

Sulla corsia sinistra occhio a Martin Frese, danese classe 98′ che aveva fatto molto bene 2 anni fa in Danimarca con il Nordsjaelland, al ritorno dalla squalifica potrebbe essere una della carte vincenti di Zanetti.

Lorenzo Montipò tra i pali

A difendere la porta veronese ci sarà l’ormai bandiera Lorenzo Montipò, che affronterà proprio contro i granata la sua 160a battaglia con gli scaligeri, di cui veste la maglia dalla stagione 21/22. Sebben quest’anno non abbia una buona media di gol subiti, un portiere della sua esperienza dà a prescindere sicurezza ai compagni e per Simeone e compagni si prospetta una sfida non semplice per insaccare il pallone nella porta veronese.

La difesa il tallone d’Achille

Il punto debole, il tallone d’Achille, dell’Hellas Verona è senza dubbio il reparto difensivo, nonostante la totale rivoluzione estiva che ha portato alla ricostruzione del reparto arretrato scaligero, i numeri di questa stagione certificano delle evidenti difficoltà, con ben 25 gol subiti (quinta peggior difesa della Serie A) e poche note positive. Il Toro dovrà quindi sfruttare queste debolezze e capitalizzare al meglio le occasioni che gli capiteranno.