Ecco le designazioni della diciannovesima giornata del campionato di Serie A: Maresca per il Torino, a Sozza Lazio-Fiorentina

Sono state comunicate le designazioni arbitrali del prossimo turno, il diciannovesimo, quello che vedrà tornare in campo le squadre di Serie A a partire da domani, quando Pisa-Como alle 15 aprirà il turno infrasettimanale. Maresca sarà il direttore di gara di Torino-Udinese, in programma mercoledì 7 gennaio alle 20.45. Al Var ci sarà Volpi.

Le designazioni della 19 giornata

Ecco l’elenco completo:

PISA – COMO     Martedì 06/01 h. 15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GALIMBERTI

IV:      ZANOTTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      AURELIANO

LECCE – ROMA    Martedì 06/01 h. 18.00

SACCHI J.L.

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      TREMOLADA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

SASSUOLO – JUVENTUS    Martedì 06/01 h. 20.45

ZUFFERLI

TEGONI – C. ROSSI

IV:       PERRI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:       FABBRI

BOLOGNA – ATALANTA     h. 18.30

DI BELLO

PASSERI – TRINCHIERI

IV:      FERRIERI CAPUTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     ABISSO

NAPOLI – H. VERONA     h. 18.30

MARCHETTI

ZINGARELLI – FONTANI

IV:      ARENA

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

LAZIO – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV:     CREZZINI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      PRONTERA

PARMA – INTER    h. 20.45

COLOMBO

VECCHI – PALERMO

IV:     PERENZONI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     CAMPLONE

TORINO – UDINESE     h. 20.45

MARESCA 

MINIUTTI – GIUGGIOLI

IV:     MANGANIELLO

VAR:     VOLPI

AVAR:       DI PAOLO

CREMONESE – CAGLIARI     Giovedì 08/01 h. 18.30

BONACINA

BACCINI – BERCIGLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     NASCA

MILAN – GENOA     Giovedì 08/01 h. 20.45

MARIANI

BINDONI – MORO

IV:     TURRINI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:      PATERNA

ultimo aggiornamento: 05-01-2026

