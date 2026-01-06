In occasione della 19a giornata di campionato i bianconeri saranno ospiti all’Olimpico Grande Torino per sfidare la squadra di Baroni

Il 7 gennaio il Torino tornerà in campo per sfidare un’avversaria sulla carta alla pari della formazione granata.

L’Udinese, reduce dalla sconfitta contro il Como arriverà all’Olimpico Grande Torino per la 19a giornata di campionato. Dopo l’ultimo risultato negativo, i friulani cercheranno di ritornare alla vittoria contro una squadra sulla carta alla portata. Per farlo, Runjaic punterà sui suoi uomini migliori, che tenteranno di guidare i bianconeri alla vittoria dopo l’ultimo successo ottenuto in casa circa un mese fa.

Davis e Zaniolo guidano l’attacco

Il reparto offensivo dell’udinese sarà guidato da Davis e Zaniolo, che nelle ultime settimane hanno affinato la loro intesa, riuscendo spesso a trovare combinazioni vincenti che hanno messo in forte difficoltà le difese avversarie. In dubbio sarà invece la partecipazione di Atta, il centrocampista che dall’inizio del campionato ha guidato e manovrato le azioni della squadra di Runjaic. Il Torino dovrà vedersela contro una formazione che utilizza il 3-5-2, e per questo i duelli tra i singoli potranno dare una svolta all’inerzia della partita. Su tutti, quello tra Maripan, e Davis, il miglior realizzatore dell’Udinese con 5 reti a referto, sarà una delle chiavi che potrebbe risultare determinante al termine dell’incontro.

Una difesa in difficoltà

Dove il Torino avrà qualche chance in più per fare la differenza sarà soprattutto in fase offensiva. I granata all’Olimpico Grande Torino dovranno cercare di mettere sotto pressione la difesa del Verona, una delle più fragili del campionato, che in appena 18 giornate ha subito 29 gol. Sarà fondamentale che l’attacco granata riesca a sfruttare ogni occasione, muovendosi con rapidità e precisione per provare a bucare il reparto difensivo avversario. A fronteggiare il Torino ci sarà una difesa a tre, che dovrebbe essere composta da Kabasele, Kristensen e Solet, mentre tra i pali potrebbe esserci Padelli, in ballottaggio con Okoye nell’ultima giornata.