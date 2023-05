I veneti arrivano alla sfida contro i granata dopo il successo ottenuto contro il Lecce, domenica si troveranno di fronte un Toro “arrabbiato”

La Serie A si appresta ad arrivare alla sua fase conclusiva e i primi due verdetti sono già stati svelati. Il primo verdetto è quello che ha consacrato il Napoli campione d’Italia, mentre il secondo riguarda la Sampdoria matematicamente retrocessa in Serie B. Tra le squadre che stanno lottando per non retrocedere in Serie B c’è l’Hellas Verona, che sarà il prossimo avversario del Toro. Un avversario che ovviamente per Ivan Juric non sarà come tutti gli altri, dato il suo noto e importante passato in gialloblù. Un rivale che non sarà affatto semplice da battere, dato che gli scaligeri daranno tutto per conquistare un risultato positivo per la lotta verso la salvezza e anche per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce. Contro gli uomini di Marco Baroni, l’Hellas Verona ha ottenuto una vittoria di misura arrivata grazie alla rete segnata da Cyril Ngonge al 71’ minuto. Un successo che per i veronesi è una vera e propria boccata d’ossigeno che permette alla squadra di Marco Zaffaroni di guardare al lunch match di domenica contro i granata con maggiore serenità, pur sapendo che contro si troveranno un Toro arrabbiato per i torti arbitrali subiti durante il match contro il Monza.

L’Hellas Verona sembra essere in crescita e vuole credere alla salvezza

I gialloblù sono ben consapevoli che dovranno affrontare un Toro in cerca di un riscatto dopo il pareggio casalingo rimediato contro i brianzoli, ma non per questo si daranno per vinti. Anzi, sono ancora più motivati a dar battaglia. Inoltre il calendario, anche se Zaffaroni non è dello stesso pensiero, sembra sorridere agli scaligeri. Infatti, nella prossima giornata di campionato le squadre con le quali l’Hellas Verona si giocherà la permanenza nel massimo campionato italiano non avranno vita facile. Lo Spezia ospiterà il Milan mentre il Lecce scenderà in campo già venerdì sera a Roma contro la Lazio. Fattori che aumentano inevitabilmente la voglia dei gialloblù di vincere contro Buongiorno e compagni. I veneti vorranno dimostrare ancora una volta di essere una squadra tosta che è riuscita a passare dal brutto k.o. contro l’Inter al fondamentale successo contro una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Lasagna lavora per esserci nel match contro il Toro

Intanto in casa Hellas Verona c’è una notizia che fa sorridere e fa tenere tutti ì gialloblù con le dite ben incrociate. La notizia è quella che Kevin Lasagna, assente nelle ultime tre partite a causa di un infortunio, sta lavorando duramente per esserci per il match contro i granata. Il recupero dell’attaccante italiano classe 1992 sembra procedere nel migliore dei modi e dunque nella città di Romeo e Giulietta filtra cauto ottimismo. Per il Toro Lasagna sarà un ostacolo in più da fermare. Un ostacolo che però non deve fare paura. Anche la squadra di Juric dovrà scendere in campo agguerrita e senza timori se vorrà portare a casa un risultato positivo. Questo è chiaro.