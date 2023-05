La FIGC attraverso un nota pubblicata sul proprio sito ha comunicato le squadre che hanno ottenuto la licenza UEFA per la stagione 203-2024

La FIGC ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato nel quale vengono riportati i nomi delle squadre alle quali la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha rilasciato, appunto, le licenze UEFA per la stagione 2023-2024. Nel lungo elenco oltre a 17 club di Serie A sono presenti 1 club di Serie B, ovvero il Parma, e 7 club femminili. È doveroso sottolineare che tra i club del massimo campionato italiano è presente anche il Torino. Dunque una notizia positiva per la società granata. I tre club di Serie A che mancano all’appello sono Lecce, Empoli e Sampdoria, ma bisogna specificare che sono i club che presentano alla FIGC la richiesta per ottenere la Licenza UEFA, dunque non è obbligatorio richiederla. Quindi le tre società sopracitate potrebbero anche non aver presentato domanda per ottenere la Licenza UEFA.

Toro in Europa: ecco in quale caso

Aver ottenuto la Licenza UEFA per il Toro è già un ottimo passo che ovviamente non basta anche perché rimane molto, ma molto difficile la possibilità che la squadra di Ivan Juric riesca ad agguantare l’Europa dopo diversi anni di assenza. Per far sì che i granata possano conquistare il sogno europeo innanzitutto Buongiorno e compagni devono finire la stagione all’ottavo posto in classifica e poi il Toro dovrà sperare in una nuova pesante penalizzazione per la Juventus e nella vittoria della Coppa Italia dell’Inter contro la Fiorentina. Dunque dovranno esserci una serie di incastri che non sono impossibili. In casa Toro tengono tutti le dita ben incrociate.