Lazio, domani i tamponi: saranno decisivi per la scelta di chiedere il rinvio

I numerosi casi positivi riscontrati all’interno del club biancoceleste complicano la situazione. Domani si deciderà per il rinvio

Emergenza in casa Lazio. I biancocelesti sono alle prese con una situazione dalla gestione complicata, che potrebbe compromettere la partita contro il Torino. Se il match di Champions contro il Brugge sembrava poter dare segnali positivi, così non è stato. Solo 12 giocatori della Prima squadra sono partiti per la trasferta in Belgio, raggiunti poi da Pereira. Il tutto rende piuttosto complicato il calendario delle attività. Domani altro giro di tamponi: saranno decisivi per portare il club alla decisione di richiesta di rinvio del match col Torino.

Tra gli assenti biancocelesti anche Immobile

La Lazio può però ancora giocarsi la carta del bonus concesso dalla Lega calcio per permettere alle società di far fronte a situazioni così complicate. L’idea è già balenata per la testa della società, secondo quanto affermato dal ds Tare. Gli assenti sono numerosi e ciò non giova di certo ad Inzaghi, già in difficoltà nelle ultime sfide.

Tra i giocatori colpiti dal virus ci sono Lazzari e Immobile, ma anche Luis Alberto e Anderson sono in isolamento. Sono inoltre out Armini, Strakosha e Cataldi, con Lucas Leiva e Luiz Felipe che devono ancora effettuare i tamponi e Patric sostituito nel match contro il Brugge proprio a causa dialcuni sintomi riscontrati.

Lazio, domani la decisione finale sul rinvio

La giornata di domani sarà quindi decisiva: verranno infatti effettuati ulteriori test per verificare le condizioni dei giocatori biancocelesti coinvolti ed i casi sospetti. In serata, dopo l’arrivo dei risultati, verrà poi espressa la volontà o meno di sfruttare il bonus rinvio, che porterebbe il Toro ad essere l’unico club ad avere due partite in meno a causa del coronavirus. I granata potranno però rifiatare dopo la Coppa Italia e concentrarsi sul recupero col Genoa, in programma per mercoledì 4 novembre alle ore 17.00.