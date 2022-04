Contro il Toro la Lazio vorrà assolutamente dare continuità ai successi rimediati contro il Sassuolo e il Genoa

Dopo aver fermato il Milan, che guida la classifica di Serie A con 68 punti, il Toro di Ivan Juric si appresta a sfidare la Lazio. Un’altra prova molto difficile per i granata, contro un avversario che si trova nelle zone alte della classifica e che sta andando a caccia di un posto per l’Europa. La squadra guidata da Maurizio Sarri contro i granata non vorrà sicuramente fare passi falsi e cercherà in tutti modi di conquistare la terza vittoria consecutiva, dopo essere riuscita a imporsi su Sassuolo e Genoa nelle due ultime giornate di campionato che si sono disputate. Il Toro però dal canto suo non vorrà stare a guardare e proverà a dare del filo da torcere alla squadra contro la quale la scorsa stagione ha rimediato il pareggio che è valso la salvezza. I granata sono ben consapevoli di essere riusciti già a mettere in difficoltà la Lazio nel girone d’andata quando, tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino, i granata contro i biancocelesti avevano sfiorato la vittoria per poi riuscire ad ottenere soltanto un pareggio.

La Lazio è una ”macchina da gol”

I granata, che hanno una delle migliori difese della Serie A anche grazie alle grandissime prestazioni che sta inanellando Gleison Bremer, sfiderà il secondo miglior attacco del maggiore campionato italiano, con 64 reti realizzate. Solo l’Inter ha segnato più gol della squadra biancoceleste. Sono state solamente 5 le partite disputate fino ad ora in cui la Lazio non è riuscita a trovare la via del gol. Dunque la difesa del Toro sarà chiamata a fare un’altra ottima prestazione, fatta di attenzione e solidità, se si vorrà tornare da Roma con un risultato positivo. A proposito di reparto difensivo c’è da sottolineare che se l’attacco della squadra di Sarri sta facendo molto bene, la difesa è il ”tallone di Achille” della Lazio. I biancocelesti hanno subito ben 47 gol, di cui la stragrande maggioranza nei minuti finali delle partite. Il Toro è avvisato e dovrà sapere cosa fare in campo sabato sera.

Toro: attenzione non solo a Immobile ma anche a… Milinkovic-Savic

Sicuramente Belotti e compagni sanno già molto bene che tra i biancocelesti ai quali dovranno fare più attenzione ci sono senza ombra di dubbio Ciro Immobile, grande ex della partita e capocannoniere della Serie A, e Segej Milinkovic-Savic, fratello di Vanja. Il centrocampista serbo anche quest’anno sta ottenendo grandi prestazioni e numeri molto importanti, tanto da attirare su di sé gli occhi della Juve che nella prossima sessione di mercato farà di tutto per provare a strapparlo alla Lazio. Dunque il Toro dovrà avere un occhio di riguardo per queste due pedine fondamentali nello scacchiere di Sarri. Non sarà semplice fermarli, ma i granata ci proveranno in tutti i modi anche perché vogliono rimediare un risultato che consenta di passare in ”casa Toro” una Pasqua il più serena possibile.