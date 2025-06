Dopo una stagione terminata con la retrocessione in B, Di Francesco non è più l’allenatore della società lagunare

Si separano ufficialmente le strade tra Eusebio Di Francesco e il Venezia. Dopo una stagione complicata e al di sotto delle aspettative, culminata con la retrocessione in Serie B, il club lagunare ha scelto di voltare pagina e di interrompere il rapporto con l’allenatore abruzzese.

La decisione è arrivata dopo una riflessione approfondita da parte della società, che ha ritenuto concluso il ciclo tecnico avviato con Di Francesco. Nonostante le buone intenzioni iniziali e un progetto ambizioso, i risultati sul campo non hanno premiato il lavoro svolto, e l’obiettivo della permanenza in Serie A non è stato raggiunto.

Il comunicato del Venezia

“Il Venezia FC comunica che, in data odierna, il Club e mister Eusebio Di Francesco hanno definito consensualmente la risoluzione del rapporto di collaborazione. La società desidera ringraziare Di Francesco per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati durante tutta l’esperienza in arancioneroverde, durante la quale ha ottenuto la stima e l’affetto dell’intero ambiente lagunare”.