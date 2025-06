Di Francesco riparte dalla panchina del Lecce: con lui anche Del Rosso, ex vice storico di Baroni, nel ruolo di allenatore in seconda

Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Lecce. Per il tecnico abruzzese si tratta di un ritorno sulla panchina giallorossa a quattordici anni di distanza: nella stagione 2011/2012 aveva già guidato il club salentino in Serie A, prima di essere esonerato nel mese di dicembre. Al suo fianco ci sarà Fabrizio Del Rosso, lo storico vice di Marco Baroni che lo ha accompagnato dal 1 Gennaio del 2018 fino al termine della scorsa stagione. Adesso sarà il tecnico in seconda della società leccese.

Il comunicato del Lecce

“L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza”.