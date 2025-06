Il vice allenatore storico del nuovo tecnico del Torino sembra essere sempre più vicino a diventare il secondo di Di Francesco

Fabrizio Del Rosso è sempre più vicino a entrare nello staff di Eusebio Di Francesco al Lecce. Del Rosso è il vice allenatore che ha accompagnato Marco Baroni dal 1 Gennaio del 2018 fino al termine della scorsa stagione: dopo più di 7 anni insieme, il nuovo allenatore del Torino dovrà quindi iniziare la sua nuova avventura senza poter contare sul suo punto di riferimento, che l’ha accompagnato nelle ultime esperienze alla guida della del Reggina, del Verona e della Lazio.

Il percorso con Del Rosso

Dopo aver iniziato la carriera da allenatore nell’Agosto del 2003, Marco Baroni nel corso di ogni stagione ha perfezionato la propria idea di gioco in modo da rendere più competitive le squadre che ha allenato. Nel 2012 l’ex tecnico della Lazio ha avuto la possibilità di avere come suo vice Fabrizio Del Rosso, dopo la prima esperienza alla guida della Juventus Under 19, i due tecnici sono stati nuovamente a contatto alla guida del Novara e del Benevento tra il 2015 e il 2016. Solo una volta arrivati alla guida della Reggina I due allenatori hanno consolidato il proprio percorso insieme, che gli ha permesso di trovare un’intesa vincente che li ha portati alla guida di diverse panchine importanti della Serie A.

Colucci principale sostituto

Marco Baroni sarà quindi costretto a iniziare il suo percorso al Torino privo del tecnico che l’ha accompagnato gli scorsi anni. Tuttavia per sopperire a questa mancanza, Leonardo Colucci sembra essere il principale candidato per assistere l’ex tecnico della Lazio. La scorsa stagione Colucci ha allenato la Primavera del Bologna, e dopo aver acquisito un’ ulteriore esperienza alla guida di una squadra, il tecnico di 52 anni sembra essere ora pronto per assistere Baroni nel campionato di Serie A.