Il Torino lavora per rinforzare la squadra. Tra i reparti su cui intervenire c’è la trequarti: Elmas è ai saluti, Vlasic e Lazaro non bastano

Un’estate per tornare competitivi. Dopo la stagione deludente e il cambio in panchina, il Torino è al lavoro per rinforzare la squadra. I granata si stanno concentrando sugli esterni di difesa come Jurasek e Tchatchoua e sondano profili in porta per trovare il sostituto di Milinkovic-Savic.

Tuttavia, rivolgere lo sguardo solo al reparto arretrato sarebbe sbagliato. Il Toro, infatti, ha bisogno di rinforzi anche nella zona avanzata del campo. Nelle scorse settimane sono circolati diversi nomi in attacco e nella trequarti. Proprio quest’ultima zona vede scarseggiare le perdine a disposizione di Marco Baroni.

Vlasic e Lazaro non bastano

Nikola Vlasic e Valentino Lazaro sono due pilastri della formazione granata. Il croato e l’austriaco sono sempre scesi in campo sotto la guida di Paolo Vanoli, salvo alcune assenze causa infortunio. Dunque, il Torino è chiamato a rinforzare la trequarti con innesti di qualità.

Il direttore tecnico Vagnati ha sondato la pista che portava a Jacopo Fazzini. Il Toro era interessato al giocatore dell’Empoli ma il solito temporeggiare ha fatto sfumare quello che sarebbe potuto essere un rinforzo di qualità. Fazzini, infatti, ha detto sì alla Fiorentina e vestirà così la maglia viola.

Addio Elmas, un’altra occasione sprecata

Eljif Elmas è un giocatore utilissimo al Torino. Nel 4-2-3-1 di Baroni, il macedone giocherebbe dietro la punta o sull’esterno, mettendo in mostra tutta la classe che lo contraddistingue. I 17 milioni pattuiti da Toro e Lipsia a gennaio come diritto di riscatto a favore dei granata sembrerebbero essere troppi per le casse del club.

Così, il Torino perde un’occasione ghiotta. Elmas ha ormai le valigie pronte e il suo armadietto al Filadelfia è vuoto o quasi. Con la partenza del trequartista la dirigenza granata è chiamata all’acquisto di almeno 2 o 3 rinforzi. In cima alla lista del Torino sembrerebbe esserci il nome di Cristian Volpato del Sassuolo, per il quale i neroverdi chiedono una cifra superiore ai 15 milioni.